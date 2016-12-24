Аферисты выманили у жителя Мордовии почти 5 миллионов рублей

По информации прокуратуры РМ, с начала года в республике зарегистрировано около 3 тысяч телефонных и интернет-мошенничеств с причиненным гражданам ущербом на сумму более 443 миллионов рублей (+16,6 млн рублей за последнюю неделю).

Аферисты применяли хорошо обкатанные схемы с переводом денег на «безопасные счета» для аннулирования мифических заявок на кредит, блокировки подозрительных транзакций, помощи попавшим в ДТП родственникам и т.д.

Среди новых пострадавших наибольшие потери понес 45-летний житель республики. Действуя по указанию мошенников, под предлогом заработка на биржевых площадках мужчина перевел злоумышленникам почти 5 миллионов рублей.