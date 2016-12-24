Судебные приставы Мордовии поставили точку в деле смены наименования «ЁбиДоёби»

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Громкое дело о компании по доставке суши, чье название фраппировало многих россиян, завершилось исполнением судебного решения. Как сообщает Служба судебных приставов Мордовии, после длительных судебных разбирательств и вмешательства судебных приставов владельцы бизнеса были вынуждены изменить название компании.
В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края постановил, что название компании противоречит принципам морали и гуманности. Предприниматели не согласились и оспаривали это решение в судах, но их иски неизменно отклонялись.
В ситуацию вмешались судебные приставы Мордовии, так как компания перенесла свой офис в Саранск. В результате, в начале декабря ООО «ЁбиДоёби» официально сменило название юридического лица на ООО «Суши с приставкой суши», что позволило закрыть это резонансное дело фактическим исполнением.
Фото: vk.com/sushi_i_rolly_saransk
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