Президент России назвал главные задачи для Национального центра «Россия»

«Главная миссия женщины – быть матерью»
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
Он был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия своего предшественника – одноименной выставки, прошедшей с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ. Центром экспозиции Мордовии стало Великое дерево – символ республики.
Национальный центр «Россия» должен служить сбережению и продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».
«Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции – те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», – сказал глава государства.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр