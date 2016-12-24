Президент России назвал главные задачи для Национального центра «Россия»

Он был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия своего предшественника – одноименной выставки, прошедшей с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ. Центром экспозиции Мордовии стало Великое дерево – символ республики.

Национальный центр «Россия» должен служить сбережению и продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

«Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции – те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», – сказал глава государства.