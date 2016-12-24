В Мордовии 19-летняя девушка за рулем иномарки протаранила встречный автомобиль

По информации Госавтоинспекции республики, 15 декабря в Краснослободском районе около полудня на автодороге «Подъезд к го Саранск от ФАД М-5 «Урал» 19-летняя барышня за рулем автомашины «Дэу Нексия» (права она получила только в этом году) не обеспечила безопасный скоростной режим, не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения.

Иномарка неопытной автомобилистки на «встречке» совершила столкновение с автомашиной «Мазда 6» под управлением 30-летнего водителя. Виновница ДТП, а также 17-летняя пассажирка ее автомашины были госпитализированы в Краснослободскую ЦРБ.

По данным ГИБДД, водители управляли авто в трезвом состоянии.