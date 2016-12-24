В Саранске снабженец предприятия ответит в суде за полученную взятку

В столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника отдела материально-технического снабжения одного из предприятий региона. По информации Следственного комитета по РМ, мужчине предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в июне этого года в Саранске фигурант получил взятку в размере 40 тысяч рублей от представителя коммерческой организации из Тюмени. Непосредственно после получения денег мужчину задержали оперативники УФСБ по РМ.

Деньги снабженцу передавались за благосклонное отношение к тюменской компании при поставке комплектующих деталей и запасных частей для ремонта автомобильной техники.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащий ему легковой автомобиль был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.