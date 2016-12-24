В Мордовии после капитального ремонта открылся Большеигнатовский историко-краеведческий музей

Здание музея было построено в 1975 году, и для хранения экспонатов требовался капитальный ремонт. Благодаря проведенным по национальному проекту «Культура» работам был обновлен фасад здания, отремонтирована кровля, заменены входные группы, модернизированы инженерно-технические коммуникации, проведены отделочные работы.



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, после ремонта в музее разместились постоянные экспозиции, посвященные истории района, быту и традициям, выдающимся уроженцам. Здесь создана и работает выставка, посвященная участникам специальной военной операции.



В 2025 году Большеигнатовский историко-краеведческий музей будет оснащен новым выставочным и экспозиционным оборудованием в рамках нацпроекта «Семья».