В Мордовии после капитального ремонта открылся Большеигнатовский историко-краеведческий музей

«Спасибо за совместную работу!»
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Здание музея было построено в 1975 году, и для хранения экспонатов требовался капитальный ремонт. Благодаря проведенным по национальному проекту «Культура» работам был обновлен фасад здания, отремонтирована кровля, заменены входные группы, модернизированы инженерно-технические коммуникации, проведены отделочные работы.
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, после ремонта в музее разместились постоянные экспозиции, посвященные истории района, быту и традициям, выдающимся уроженцам. Здесь создана и работает выставка, посвященная участникам специальной военной операции.
В 2025 году Большеигнатовский историко-краеведческий музей будет оснащен новым выставочным и экспозиционным оборудованием в рамках нацпроекта «Семья».
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