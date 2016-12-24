Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Мордовии

«Главная миссия женщины – быть матерью»
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря на дорогах республики прогнозируется гололедица, а ночью - слабая метель.
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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