В Саранске провели первый комик-кон «Креатив и критика»

12 декабря в саранском Центре визуального искусства прошел фестиваль популярной культуры «Комик-кон». Это мероприятие собрало поклонников комиксов, аниме, видеоигр и других направлений поп-культуры из Мордовии и 12 регионов России.

На мероприятии собравшиеся рассмотрели тренды в развитии креативных индустрий, поучаствовали в мастер-классах и различных активностях, а также пообщались с приглашенным гостем. Им стал Вася ALDERSON - известный блогер и клипмейкер.

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