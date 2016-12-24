В Саранске провели первый комик-кон «Креатив и критика»

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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
12 декабря в саранском Центре визуального искусства прошел фестиваль популярной культуры «Комик-кон». Это мероприятие собрало поклонников комиксов, аниме, видеоигр и других направлений поп-культуры из Мордовии и 12 регионов России.
На мероприятии собравшиеся рассмотрели тренды в развитии креативных индустрий, поучаствовали в мастер-классах и различных активностях, а также пообщались с приглашенным гостем. Им стал Вася ALDERSON - известный блогер и клипмейкер.
Более подробную информацию можно узнать на официальном ресурсе проекта ВКонтакте: https://vk.com/ospectum.
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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
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