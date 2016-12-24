В поселке Умет Зубово-Полянского района Мордовии благоустроили парк

Репортер

В Мордовии завершается благоустройство общественных пространств, работы на которых проводились в 2024 году. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в городах и селах республики провели реконструкцию 11 территорий. Большая часть из них уже открыта для посещения.

В поселке Умет Зубово-Полянского района благоустроили парк, он стал победителем рейтингового голосования в прошлом году. При проектировании общественного пространства учитывалось мнение местных жителей. На реконструкцию направили почти 14 млн рублей.

В парке обустроена центральная площадь, от которой расходятся дорожки с зонами отдыха. Летом здесь установили скамейки, урны, оборудовали место для пикника и танцплощадку, построили сцену  и уложили брусчатку. Особое внимание уделили современному освещению. Для семейного отдыха с детьми установили игровой комплекс. Организовали физкультурно-оздоровительное пространство  со спортивной площадкой.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1