Предприниматели Мордовии привлекли более 2,3 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» субъекты МСП Мордовии привлекли 2,33 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств. Всего по стране механизм «зонтичных» поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму более 890 млрд рублей и выдать более 90 тысяч кредитов. При этом каждый третий не смог бы получить финансирование без этой поддержки.

«Порядка 33% от общего объема приходится на МСП, работающие в отраслях экономики предложения, которые позволяют наращивать необходимое для нашей страны предложение продукции и услуг», – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Таким видом господдержки наиболее часто пользуются обрабатывающие производства, предприятия осуществляющие научно-техническую деятельность, IT-компании, гостиницы и общепит.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.