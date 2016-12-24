Налоговики Мордовии передали для бойцов СВО иномарку

«У вас очень крутая команда»
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В рамках проекта «Все Для Победы» Народный фронт в РМ совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мордовии передали нашим военнослужащим автомобиль «Opel Astra». Машина прошла необходимое техническое обслуживание и полностью готова к использованию.
Помимо транспортных средств с высокой проходимостью, бойцам требуются также и легковые автомашины - для перевозки документов, передвижения в городской черте и выполнения других служебных задач.
Как отметил заместитель руководителя УФНС по РМ Олег Чушников: «Мы сейчас передаем машину нашим защитникам, нашим бойцам, желаем им Победы и скорейшего возвращения домой в целости и сохранности».
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