В Мордовии пожилая пара погибла в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 12 декабря в Кадошкинском районе в 18.30 на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 62-летний водитель автомашины «Нива» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой фурой «Рено Т 4Х2».

В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажирка «Нивы» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Трупы направлены в морг, назначены экспертизы.

По данным ГИБДД, водитель большегруза находился в трезвом состоянии.