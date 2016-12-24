Сотрудники УФСИН по РМ с подарками навестили воспитанников школы-интерната

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №3 УФСИН по РМ в рамках акции «Добро без границ» посетили Краснослободскую общеобразовательную школу-интернат, где проживают и обучаются дети с разных районов республики.

Представители пенитенциарного ведомства привезли воспитанникам школы развивающие игры, канцтовары, спортивный инвентарь, книги, раскраски и пообщались с ребятами. Дети в ответ преподнесли сувениры к новому году, сделанные своими руками.

В УФСИН по РМ отмечают, что на встрече царила атмосфера душевной теплоты.