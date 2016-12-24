В Мордовии суд отправил в колонию мошеннического миллионера

В Саранске 43-летний менеджер по продажам коммерческого предприятия ответил в суде за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура РМ.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый на протяжении многих лет (с января 2018 по май 2023 года) водил за нос контрагентов своей организации. Мужчина занимал должность старшего менеджера отдела оптовых продаж и в отношениях с партнерами предприятия выдавал себя за весомого сотрудника, способного многое решить в коммерческих вопросах.

Якобы он мог повлиять на пролонгацию договоров поставок яичной продукции, обеспечить своевременную отгрузку и скидку на товар. В реальности такими служебными полномочиями менеджер не располагал, но впечатленные контрагенты были готовы щедро вознаграждать плодотворное сотрудничество.

По данным следствия, фигурант дела путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 4,7 млн рублей, принадлежащих представителям шести коммерческих организаций

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.