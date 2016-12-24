В Мордовии газифицирован детский оздоровительный лагерь «Золотой колос»

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» построили газопровод низкого давления для газификации котельной детского оздоровительного лагеря «Золотой колос» в поселке Преображенский Краснослободского района Мордовии.



Для отопления лечебных корпусов и хозяйственных помещений в котельной установлены два газовых котла, а также смонтирован узел учета газа. Ранее оздоровительное учреждение не отапливалось.



«Лагерь рассчитан на одновременное пребывание 200 человек. Теперь, благодаря газификации, он сможет принимать детей круглый год», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.