В Мордовии газифицирован детский оздоровительный лагерь «Золотой колос»

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Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» построили газопровод низкого давления для газификации котельной детского оздоровительного лагеря «Золотой колос» в поселке Преображенский Краснослободского района Мордовии.
Для отопления лечебных корпусов и хозяйственных помещений в котельной установлены два газовых котла, а также смонтирован узел учета газа. Ранее оздоровительное учреждение не отапливалось.
«Лагерь рассчитан на одновременное пребывание 200 человек. Теперь, благодаря газификации, он сможет принимать детей круглый год», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.
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