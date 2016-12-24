В Саранске студент из Ирака потратил тысячу долларов на мифическую криптовалюту

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По информации МВД по РМ, 26-летний студент одного из ВУЗов Мордовии сообщил в полицию о совершенном в отношении него мошенничестве.
В отделе полиции иностранец рассказал, что в одной из социальных сетей ему написал некий опытный трейдер и предложил заняться прибыльным инвестированием в криптовалюту.
Заинтересованный студент по инструкции трейдера перевел 1 000 долларов на определенный счет и в личном кабинете видел, как растут его активы. При этом, в какую именно криптовалюту вложены его средства, он не знал.
В дальнейшем гражданин Ирака попытался вывести свои деньги со счета, но это оказалось невозможным. А «опытный трейдер» полностью игнорировал его обращения. Молодой человек был вынужден обратиться в полицию.
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