В Саранске студент из Ирака потратил тысячу долларов на мифическую криптовалюту

По информации МВД по РМ, 26-летний студент одного из ВУЗов Мордовии сообщил в полицию о совершенном в отношении него мошенничестве.

В отделе полиции иностранец рассказал, что в одной из социальных сетей ему написал некий опытный трейдер и предложил заняться прибыльным инвестированием в криптовалюту.

Заинтересованный студент по инструкции трейдера перевел 1 000 долларов на определенный счет и в личном кабинете видел, как растут его активы. При этом, в какую именно криптовалюту вложены его средства, он не знал.

В дальнейшем гражданин Ирака попытался вывести свои деньги со счета, но это оказалось невозможным. А «опытный трейдер» полностью игнорировал его обращения. Молодой человек был вынужден обратиться в полицию.