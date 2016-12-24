В ПФО подвели итоги года окружного проекта «Ментальное здоровье»

12 декабря в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России Игорь Комаров провел совещание по подведению итогов реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье» в текущем году.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, заместители высших должных лиц регионов округа, курирующие проект, представители общественных организаций, специализирующиеся на помощи людям с ментальными нарушениями здоровья. От Республики Мордовия в совещании принял участие министр здравоохранения Олег Маркин.

Открывая совещание, Игорь Комаров отметил, что «проект «Ментальное здоровье» реализуется с 2019 года, традиционно в декабре подводятся итоги и обсуждаются результаты мероприятий по формированию системы комплексной помощи людям с ментальными особенностями». Полпред Президента России выразил благодарность собравшимся за совместную работу, которая успешно ведется на федеральном, окружном и региональном уровнях.

Игорь Комаров обратил внимание на законодательные аспекты оказания помощи людям с ментальными нарушениями: «Принятие в декабре прошлого года разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ поправок в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» стало важным шагом в развитии региональных систем помощи особенным людям. Закон установил понятие «комплексная реабилитация и абилитация». И что еще более важно для тысяч семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, ввел новое направление реабилитации – раннюю помощь детям от рождения до трех лет, которые имеют ограничения жизнедеятельности или риск их развития. С 1 марта 2025 года закон уже начнет работать».

Полпред подчеркнул, что за период реализации проекта в сфере здравоохранения приняты решения, позволившие организовать систему раннего выявления детей с РАС. Так, если в 2021 году расстройство было диагностировано всего у 3565 детей, то в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза – 13748 случаев.

С момента постановки диагноза ребенок сразу начинает получать помощь от квалифицированных специалистов, которые проходят бесплатное обучение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Важным аспектом также является и информирование родителей о мерах диагностики и помощи детям с РАС.

Положительные результаты есть также в обучении и адаптации детей с РАС. Игорь Комаров отметил: «В 2021 году образовательные услуги получали 387 малышей в детских садах и всего 69 детей в школах. Сейчас в детсадах их стало больше в 10 раз, в школах округа – в 100 раз».

ПФО активно сотрудничает с Уполномоченным при Президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе рабочих встреч обсуждаются передовые методы реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни молодых людей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Регионы поделились своим опытом реализации проекта.

«Наш регион выстраивает комплексный подход к сопровождению особенных детей и взрослых. Мы постоянно повышаем квалификацию специалистов сферы здравоохранения, образования и социальной защиты, чтобы они, используя современные методики, помогали людям с РАС развивать социальные навыки. С прошлого года, например, уже в 24 учреждениях культуры доступны занятия для ребят с расстройством аутистического спектра по адаптированным программам. Таланты детей и молодежи развивают и в 17 физкультурно-оздоровительных комплексах, спортивных школах региона: у нас действуют 20 адаптивных спортивных секций и оздоровительных групп по баскетболу, футболу, плаванию, волейболу, тхеквондо и другим видам спорта», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

С докладом о реализации проекта «Ментальное здоровье» в Мордовии выступил министр здравоохранения республики Олег Маркин.

О наиболее заметных практиках поддержки и включения в проект некоммерческих организаций рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов: «Мы ежегодно оказываем финансовую поддержку негосударственным организациям, деятельность которых направлена на предоставление социальных услуг гражданам с ментальными нарушениями в форме субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг. Вовлекая НКО, мы можем эффективнее помогать людям с ментальными особенностями».

Проект «Ментальное здоровье» охватил все 14 регионов ПФО. И, по словам полпреда, это серьезный результат. «Надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия. Крайне важно думать о будущем детей с ментальными нарушениями. Помогать им – наш долг», – подытожил Игорь Комаров.

С основными докладами о развитии проекта «Ментальное здоровье» и опыте взаимодействия с НКО в регионах округа выступили помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России Николай Карякин, руководитель АНО «Центр по реабилитации детей и молодых людей с РАС и другими нарушениями развития «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг, директор Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» Наталья Коваценко и др.

В завершение мероприятия представители регионов были отмечены благодарностями полпреда за значительный вклад в развитие успешных практик проекта «Ментальное здоровье».