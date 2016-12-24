В Саранске состоится традиционная ярмарка самозанятых «Зимняя сказка»

В понедельник, 16 декабря, в столице Мордовии откроется предновогодняя ярмарка самозанятых «Зимняя сказка». По традиции торговые ряды ярмарки расположатся в двух крупнейших торговых центрах Саранска - «Сити-Парк» и «Макс».



Мероприятие организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и региональным Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».



Предновогоднюю продукцию собственного производства на ярмарке представят рекордное количество самозанятых. Более 90 талантливых мастеров предложат покупателям подарки на самый требовательный вкус - мыло и свечи ручной работы, авторские украшения, вкусные кондитерские изделия, новогодние сувениры, фотокниги, изделия из дерева, посуду, вязаные изделия с новогодней тематикой, елочные игрушки, новогодний декор, украшения с цветами в смоле, авторские куклы, сумки, открытки, а также сотни других товаров.



Более подробно о работе ярмарки можно узнать по телефону «горячей линии»: 24-77-77.