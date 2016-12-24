В Мордовии нетрезвый водитель безуспешно пытался уйти от полицейской погони

О силовом задержании на дороге нетрезвого автомобилиста сообщает МВД по РМ.

Несколько дней назад поздним вечером неподалеку от села Медаево в Чамзинском районе инспекторы ДПС во время несения службы подали сигнал об остановке водителю автомобиля «SsangYong» с целью проверки документов. Однако находившийся за рулем иномарки мужчина проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.



Включив проблесковые маячки и спецсигналы, полицейские организовали преследование нарушителя. Пытаясь оторваться от погони «гонщик» стал совершать опасные маневры, подвергая опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Тогда инспекторы приняли решение применить табельное оружие и после предупредительного выстрела в воздух открыли прицельный огонь по колесам его машины.

В результате автомобиль был остановлен, а его водитель – 32-летний житель Атяшевского района – задержан сотрудниками полиции. По внешним признакам гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.



В ходе разбирательства выяснилось, что у мужчины уже давно закончился срок действия водительского удостоверения. В мае этого года он уже задерживался инспекторами ДПС - не имея права управления транспортными средствами, безрассудный товарищ колесил на машине «под градусом». Тогда он был привлечен к административной ответственности.



Сейчас на злостного нарушителя составили протоколы по шести статьям КоАП РФ. Кроме того, в ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела за повторную езду в нетрезвом виде. Автомобиль жителя Атяшевского района был изъят и помещен на специализированную стоянку.