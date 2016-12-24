Благодаря нацпроекту Детская музыкальная школа №1 приобрела новые инструменты

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В Мордовии в школах искусств обновляется оборудование. Оно поступает в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Так, в 2024 году четыре образовательных учреждения культуры приобрели новое оборудование, среди них и Детская музыкальная школа №1 г. Саранска.
В учебном заведении обновилась база музыкальных инструментов. Для занятий приобрели новые балалайки, домры, баяны, аккордеоны, гусли, трубу, саксофон, флейту, ксилофон и пианино. Также закупили современное оборудование, которое планируется использовать на репетициях и концертах – это микшерный пульт, звуковое оборудование, пюпитры. Уроки с новыми ноутбуками и методическими учебными пособиями должны стать интереснее.
Детская музыкальная школа №1 в Саранске была открыта еще в 1939 году. Сейчас здесь учатся около 500 детей. Учебное заведение предлагает большой выбор программ юным музыкантам: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон, труба, балалайка, домра, гитара, баян, аккордеон, ударные инструменты. Преподается академический и эстрадный вокал.
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