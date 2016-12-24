В Мордовии при столкновении двух легковушек погиб молодой водитель «Гранты»

По информации Госавтоинспекции республики, 12 декабря в Ичалковском районе в 8:20 на автодороге «Саранск – Ромоданово - Б.Игнатово» водитель автомашины «Лада Гранта» (2005 г.р.) не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия».

В результате ДТП водитель «Гранты» скончался в машине скорой медицинской помощи. Водитель «Дэу Нексия» и следовавшие с ним два пассажира доставлены в лечебное учреждение.