В Мордовии при столкновении двух легковушек погиб молодой водитель «Гранты»

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По информации Госавтоинспекции республики, 12 декабря в Ичалковском районе в 8:20 на автодороге «Саранск – Ромоданово - Б.Игнатово» водитель автомашины «Лада Гранта» (2005 г.р.) не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия».
В результате ДТП водитель «Гранты» скончался в машине скорой медицинской помощи. Водитель «Дэу Нексия» и следовавшие с ним два пассажира доставлены в лечебное учреждение.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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