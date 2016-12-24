В МГУ им. Н. П. Огарева оценили вкусовые качества первой партии хамона

11 декабря в Аграрном институте МГУ им. Н. П. Огарева открыли коворкинг-пространство для студентов и провели дегустацию первой партии хамона. В июне этого года испанский деликатес был отправлен на созревание, а спустя семь месяцев в университете подвели итоги процесса.

В новом коворкинг-пространстве студенты смогут коллективно работать над своими проектами, собираться после занятий и обсуждать перспективные направления исследований. Открытие новой площадки сопровождала дегустация созревшего хамона - продукт из свинины и баранины в специальных температурных условиях приобретал уникальный вкус в течение семи месяцев.

«Рецептура нашего хамона отличается от классической. Группа кампаний «Талина» предоставила нам продукцию для процесса вяления мяса. В дальнейшем мы предлагаем всем желающим заложить именной хамон, который будет готовиться 7−12 месяцев. По истечении этого срока продукт будет предоставлен заказчику в подарочной упаковке, с именными логотипами, на специальной доске и ножом для его нарезки», — рассказал директор Аграрного института Алексей Столяров.

Хамон содержит в себе железо, фосфор, калий, натрий, магний и кальций, витамины B1, B6, B12, Е и фолиевую кислоту, которая благоприятно воздействует на нервную систему и необходима для правильного функционирования мозга.

Участникам гастрономической церемонии также рассказали об истории возникновения деликатеса и провели тематическую викторину.