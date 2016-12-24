В Мордовии водитель «Логана» погиб в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 11 декабря в Большеберезниковском районе в 16.15 на автодороге «Саранск – Б.Березники – Дубенки» 48-летний водитель автомашины «Рено Логан», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением – автомобиль вылетел с дорожного полотна в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.

18-летняя пассажирка автомашины с различными травмами была госпитализирована в лечебное учреждение.

По данным ГИБДД, управлявший иномаркой мужчина в этом году 8 раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.