В Мордовии появились первые жертвы неокрепшего льда

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в настоящее время следователем Пролетарского межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка по факту гибели 50-летней местной жительницы. Как установлено следствием, женщина по неокрепшему льду пыталась перейти пруд, расположенный по улице Чернышевского в городе Саранске, и утонула.

По данным МЧС по РМ, трагическое происшествие случилось 7 декабря. Погибшую обнаружил мужчина-рыбак. Тело из водоема извлекли сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

В связи с наступлением зимнего периода и снижения температуры окружающего воздуха следственное управление СК России по Республике Мордовия предостерегает жителей республики от выхода на неокрепший лед водоемов.

В настоящее время ледовый покров на водоемах тонкий и не выдержит значительной нагрузки. Прочный лед образуется при температуре ниже 10 градусов в течение 10 дней. Безопасная толщина льда для человека составляет 10-12 сантиметров, для массового выхода людей - не менее 25 сантиметров.