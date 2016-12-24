В Мордовии присягу гражданина РФ принесли представители Ирака, Белоруссии и Украины

В канун Дня Конституции в зале Государственной символики национальной библиотеки им. А.С. Пушкина состоялась торжественная церемония принесения Присяги гражданина Российской Федерации. По информации регионального МВД, в гражданство нашей страны вступили представители Ирака, Белоруссии и Украины.

С приветственным словом на церемонии выступил заместитель начальника УВМ МВД по РМ полковник полиции Сергей Комолятов. На память новым гражданам были вручены экземпляры Конституции России.