В Мордовии для действующих и будущих предпринимателей провели семинар «Навыки самопрезентации»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей региона. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» на площадке центра состоялся бесплатный семинар «Навыки самопрезентации», где предприниматели и все, кто задумался о создании собственного бизнеса, смогли перенять важные навыки, необходимые для успешной презентации своих идей и проектов.

Алексей Ляманов – спикер семинара и опытный тренер по публичным выступлениям, который за свою карьеру провел более пятисот мероприятий разного уровня и формата, рассказал участникам как в условиях быстро меняющегося рынка уметь грамотно представить себя и свои идеи на публике.

«Качественно презентовать свой бизнес и непосредственно себя в нем - важная задача для успеха как для малых и средних предпринимателей, так и для тех, кто только мечтает о своем деле, - отметил во время выступления спикер. - Я поведаю вам об ораторском мастерстве, поделюсь своим опытом».

Алексей Ляманов раскрыл слушателям секреты преодоление страха публичных выступлений и боязни незнакомой аудитории. Рассказал о простых принципах уверенной презентации на публике, разобрал с участниками основные ошибки, структуру подготовки публичного выступления. Отметил основные инструменты привлечения и удержания внимания публики. Не забыли и о теме нетворкинга.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.