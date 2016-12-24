В Мордовии на вооружение Лесопожарного центра поступил тягач нового поколения

«Главная миссия женщины – быть матерью»
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
Об этом сообщил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин. Он отметил, что это стало возможным благодаря поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова.
«Лесопожарным центром был приобретен седельный тягач нового поколения КАМАZ. Отличная машина. Комфортная, удобная, ничем не уступает иномаркам. Автомобиль оснащен всем необходимым для дальних поездок. С его помощью Лесопожарный центр сможет осуществлять доставку лесной продукции по всей России».
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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