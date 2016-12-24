В Мордовии оказывается адресная поддержка многодетным семьям

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В Мордовии реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Его основная задача – создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
Адресную поддержку семьи могут получить проактивно только на основании заявления и без предоставления документов. На 1 декабря 2024 года в Мордовии ежемесячную денежную выплату получают 1 203 многодетные семьи. Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 107 семьям. 542 семьи воспользовались средствами республиканского материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующего детей. Средствами федерального материнского капитала распорядились 4 552 семьи, из них 2 661 семья полностью и 1 891 – частично.
Благодаря нацпроекту у женщин за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования есть возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. За 11 месяцев 2024 года в республике провели 500 процедур ЭКО.
Кроме того, организована диспансеризация женщин фертильного возраста с акцентом на репродуктивное здоровье, ее прошли более 51 тысяч жительниц Мордовии. Профилактические осмотры, в том числе врачами акушерами-гинекологами, охватили более 11 тыс. девочек в возрасте от 15 до 17 лет.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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