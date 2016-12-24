В Рузаевке суд вынес приговор дебоширу за стрельбу из травматического пистолета

В Рузаевском районе 30-летний местный житель выслушал приговор суда за хулиганство с применением оружия и оскорбление представителя власти.

По данным следствия, поздним вечером 6 августа этого года в рузаевском кафе обвиняемый после пустяковой стычки ударил кулаком по лицу одного из посетителей. А затем из хулиганских побуждений еще и дважды выстрелил из травматического пистолета в пол возле ног потерпевшего.

Но и этого ему оказалось мало – дебошир вышел на улицу и выстрелил вдогонку еще одному убегавшему посетителю кафе. В это время к заведению подъехали сотрудники вневедомственной охраны, которых вызвали работники точки общепита. В присутствии посторонних буйный клиент «отметился» оскорблением сотрудника Росгвардии.

По информации Следственного комитета по РМ, мужчина полностью признал вину в ходе расследования. По приговору суда житель Рузаевского района получил наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.