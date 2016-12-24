В Росреестре Мордовии провели пресс-конференцию по итогам года

В Управлении Росреестра по Республике Мордовия состоялась пресс-конференция, на которой были рассмотрены предварительные итоги работы за 2024 год.

Руководитель Управления Светлана Балескова рассказала, что с начала года ведомством принято 116 тысяч заявлений о государственной регистрации прав, государственном кадастровом учёте и осуществлении единой процедуры. Из них почти 58 тысяч поданы в электронном виде (53%). Годом ранее этот показатель составлял 49%.

Из поданных заявлений на регистрацию ипотеки доля электронных заявлений составила 66%, на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) - 79% от общего числа.

«Росреестр предоставляет всё больше услуг в электронном виде. Получить их можно на портале Госуслуг, через личный кабинет на сайте Росреестра и Роскадастра», - рассказала Светлана Балескова.

Заместитель руководителя Управления Юрий Обманкин рассказал, что Управление продолжает работу по установлению и внесению в Единый государственный реестр недвижимости охранных зон геодезических пунктов. Данные пункты относятся к федеральной собственности и охраняются государством. В Мордовии насчитывается 2388 таких пунктов, специалисты Управления обследовали 886 из них.

Из 5 границ между Республикой Мордовия и соседними регионами в ЕГРН внесены сведения о 4 границах - с Чувашской Республикой, Пензенской, Рязанской и Ульяновской областями. На территории Мордовии полностью внесены сведения о границах муниципальных образований. На сегодняшний день в реестр внесены границы 90% населенных пунктов республики (1122 пунктов из 1252).

Руководство ведомства отметило, что в 2024 году в реестре недвижимости Мордовии содержатся сведения о 949 тысячах объектов, а также данные об их правообладателях. Доля незарегистрированных объектов недвижимости в республике снизилась до 22%.

«В Мордовии проводится большая работа по вовлечению объектов в экономический оборот. Деятельность Росреестра направлена на создание полного и точного реестра недвижимости, повышение эффективности использования земельных ресурсов и инвестиционного потенциала региона», - заключила Светлана Балескова.