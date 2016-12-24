В Саранске за миллионный грабеж осужден долго скрывавшийся налетчик

В Мордовии суд вынес приговор по уголовному делу 28-летнего уроженца Самарской области, шесть лет назад ограбившего пожилую жительницу Саранска на 1 миллион 417 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, преступление было совершено в ноябре 2018 года. По словам потерпевшей, на улице к ней подошли двое молодых людей и обратились с просьбой о помощи. Они рассказали «легенду», что приехали из стран ближнего зарубежья, сопровождая грузовик с товаром. В Мордовии водитель фуры, якобы попал в ДТП и был госпитализирован в больницу. На его лечение требовалась крупная сумма денежных средств, но их банковские счета оказались заблокированы.

Молодые люди добились расположения пожилой женщины и заручились ее согласием помочь попавшему в беду товарищу. Незнакомцы на автомобиле доставили сердобольную пенсионерку в банк, где она сняла со счета свои сбережения. Но женщина намеревалась сама передать деньги пострадавшему в аварии и попросила отвезти ее в больницу.

Тогда злоумышленники по пути сделали вид, что машина застряла в снегу и попросили женщину выйти из салона авто, после чего выхватили у нее сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД по РМ определили автомобиль, на котором передвигались налетчики. В последующем были установлены их личности. Ими оказались представители цыганской народности без определенного места жительства. В 2019 году они были объявлены в федеральный розыск.

В ходе дальнейшей работы были получены сведения, что один из грабителей скончался, а второй соучастник преступления может скрываться на территории Саратовской области. 27 июля этого года по переданной ориентировке подозреваемый был задержан и доставлен в Мордовию.

Свою вину в совершенном преступлении беглец признал полностью. По его словам, завладев крупной суммой денег, они с приятелем покинули Мордовию. Последние несколько лет мужчина проживал в различных регионах страны, скрываясь от сотрудников полиции. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.