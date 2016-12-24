В Саранске наградили победителей Всероссийского конкурса-акции на лучший антитеррористический контент

10 декабря в Саранске на базе Музыкального училища им. Л.П. Кирюкова при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия прошло торжественное награждение победителей II Всероссийского конкурса-акции на лучший антитеррористический контент среди медиацентров и авторских коллективов образовательных организаций. Его проведение стало возможным благодаря грантовому проекту «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора», который разработан Центром Социальных Медиатехнологий при поддержке аппарата АТК в РМ.

Участниками стали школьники, студенты, педагоги, работники учреждений культуры из Мордовии, Татарстана, Белгородской, Московской, Нижегородской и Свердловской областей. Всего на конкурс поступило 840 заявок, но только 47 из них удостоены гран-при и призовых мест.

На торжественной церемонии награждения к зрителям обратился заведующий Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в РМ Администрации Главы РМ и Правительства РМ Сергей Шамин.

«Вы — молодые таланты! Ваша креативность и желание сделать мир лучше – это мощный инструмент в борьбе с терроризмом», - отметил он.

Также Сергей Геннадьевич подчеркнул, что в Мордовии при координации Антитеррористической комиссии под руководством Главы РМ Артёма Здунова реализуется огромный комплекс патриотических мероприятий, направленных на формирование у населения антитеррористического мировоззрения. Так, например, с этого года в республике функционирует «Школа Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)», которая привлекла для обучения более 300 школьников и студентов возрастной категории 14-18 лет. Сергей Шамин поблагодарил команду проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, за успешную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и вклад в формирование у населения региона антитеррористического мировоззрения.

Конкурсантов также приветствовали: заместитель начальника Управления информационной политики Администрации Главы РМ и Правительства РМ Инна Скопина; первый заместитель министра образования РМ Юлия Грызулина; заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи РМ Екатерина Авраменко; заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Альберт Сявкаев; заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по РМ Ольга Зеткина и герои антитеррора из числа участников СВО - Сергей Абедкин и Алексей Владимиров. Это придало мероприятию особый статус и способствовало укреплению у присутствующих в зале духа патриотизма.

Победителей и призёров (их имена можно узнать по ссылке https://vk.com/wall-186185914_6134) наградили в четырёх номинациях и возрастных категориях. Каждый из них получил дипломы и памятные подарки. А общим подарком для всех участников мероприятия, благодаря региональному Министерству культуры, национальной политики и архивного дела, стали песни и хореографические номера от творческих коллективов Мордовии.