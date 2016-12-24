Пермь борется за звание Молодежной столицы России на 2025 год

На сегодняшний день Пермь имеет все шансы, чтобы в 2025 году стать Молодежной столицей России. Город объявлен одним из финалистов премии и уже достойно принял делегацию Росмолодежи.

Пермь – единственный город Приволжского федерального округа, который оказался в числе пяти финалистов после нескольких этапов отбора. Победа в конкурсе откроет возможности не только для молодежи Пермского края, но и всех регионов Приволжского федерального округа – получение звания молодежной столицы дает поддержку в реализации молодежных проектов, грантовых конкурсах и мероприятиях на федеральном уровне.

Столица Пермского края недавно отпраздновала 300-летний юбилей. Для города, впитавшего в себя историческое наследие красивой и древней Пармы, это возраст молодости и расцвета.

Успеш­ное развитие любого города зависит от того, насколько молодёжь связывает с ним свои планы на будущее, считает ли территорией для активной жизни, работы и самореализации.

На протяжении нескольких лет в Перми создавали среду для молодежи с амбициями, и сегодня город раскрывается как место для развития и эффективного применения своих возможностей и талантов.

Например, на базе Дома Молодежи работает много социальных и молодежных объединений - волонтерский проект «Культурный десант», молодежный медиацентр, городской совет старшеклассников, молодежный международный центр, «Движение Первых», Школа креативных индустрий.

Развивается и спортивная инфраструктура Перми, которая также важна для молодых людей. Кроме многофункционального спорткомплекса «Энергия», легкоатлетического манежа «Спартак», обновлённой ледовой арены «Прикамье» современные спортивные зоны доступны на набережной Перми – одной из самых протяженных в России.

В краевой столице реализуются и другие масштабные проекты. Например, в рамках проекта «Зеленое кольцо» создаётся единый водно-зеленый каркас города – жители и гости Перми могут прогуляться по специально оборудованным экологическим тропам в долинах малых рек и в городских лесах, погрузиться в природу практически в центре города.

Все эти локации становятся новыми точками притяжения горожан, наполняются жизнью благодаря активной событийной программе.

Культурная жизнь Перми насыщена массовыми масштабными мероприятиями, ставшими брендом. Это Дягилевский фестиваль, всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок», фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest, фестиваль уличных театров «Флюгер», куда приезжают уличные театры со всей России. А через различные механизмы молодежь города вовлечена в процесс принятия решений и создания условий для их активного участия в жизни общества.

Напомним, проголосовать за Молодежную столицу России–2025 можно на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг до 20 декабря. Поддержать Пермь могут жители других регионов России. https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/474115. Итоги голосования будут подведены 22 декабря 2024 года на ежегодной премии «Время молодых».