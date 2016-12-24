Служебный автомобиль министра культуры РМ столкнулся с грузовиком

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Опубликованная Госавтоинспекцией республики сводка ДТП проясняет некоторые детали дорожной аварии, в которую угодил служебный автомобиль министра культуры РМ Светланы Баулиной. Напомним, что в результате ДТП погиб водитель автомашины, а Светлана Баулина с различными травмами госпитализирована.
По данным ГИБДД, в 21.55 в Атюрьевском районе на автодороге «Подъезд к г.о. Саранск от ФАД М5 «Урал» произошло столкновение автомашины «Шкода Октавия» под управлением 59-летнего водителя и грузовой фуры «РЕНО ПРЕМИУМ» с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя.
В результате ДТП водитель «Шкоды» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. 58-летняя пассажир «Шкоды» с различными травмами госпитализирована.
По результату освидетельствования водитель автомашины «РЕНО ПРЕМИУМ» трезв.
Осталось добавить, что Светлана Баулина возвращалась из командировки в Рязань.
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