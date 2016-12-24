Автомобиль с министром культуры РМ Светланой Баулиной попал в ДТП

О трагическом происшествии в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.



«Плохие новости, друзья. Ночью в тяжёлое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нём были Светлана Никитовна Баулина и её водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб. Приношу соболезнования родственникам и близким. Окажем семье всю необходимую поддержку.

После оказания первичной медпомощи Светлана Никитовна доставлена в Саранск. Врачи делают все необходимое, состояние контролируют. Желаю Светлане Никитовне скорейшего выздоровления. В обстоятельствах и причинах случившегося разбираемся.

Ещё раз очень прошу всех наших автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах».