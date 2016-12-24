Президент России отметил добросовестный труд жительницы Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена заместитель начальника Рузаевской дистанции пути по кадрам и социальным вопросам Куйбышевской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Инна Александровна Позднякова.