Жители России могут проголосовать за присвоение Перми звания молодежной столицы – 2025

Пермь стала единственным городом ПФО, включенным в список финалистов. Поддержать столицу Пермского края можно на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг.



На сегодняшний день Пермь имеет все шансы, чтобы в 2025 году стать Молодежной столицей России. В октябре город был официально объявлен одним из финалистов премии и уже достойно принял делегацию Росмолодежи.

Жители прямо сейчас могут оставить свой голос в проекте от Росмолодежь, который определит Молодежную столицу России – 2025. Пермь – единственный город Приволжского федерального округа, который оказался в числе пяти финалистов после нескольких этапов отбора. Победа в конкурсе откроет возможности не только для молодежи Пермского края, но и всех регионов Приволжского федерального округа, ведь получение звания молодежной столицы дает поддержку в реализации молодежных проектов, грантовых конкурсах и мероприятиях на федеральном уровне.

Голосование проводится на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг. Поддержать Пермь могут жители других регионов России. https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/474115. Проголосовать можно до 20 декабря. Итоги голосования будут подведены 22 декабря 2024 года на ежегодной премии «Время молодых».

Делегация Росмолодежи уже оценила, какие возможности Пермь предоставляет для молодежи, а также инфраструктуру и туристический потенциал города. Так, в итоговом фильме о городе, был отмечен Дом Молодежи, на базе которого сегодня работают многие социальные и молодежные объединения. Например, волонтерский проект «Культурный десант», молодежный медиацентр, Городской совет старшеклассников, молодежный международный центр, «Движение Первых». Совсем недавно здесь была открыта Школа креативных индустрий, где ребята могут погрузиться в звукорежиссуру, современную электронную музыку, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику, дизайн и даже VR и AR.

Также в этом году в городе была открыта уникальная Краевая специальная музыкальная школа, где дети могут не только обучаться по 20 направлениям подготовки, но созданы условия для их проживания. Открыл свои двери и Региональный Молодежный центр «Кристалл», где студенческие отряды Прикамья стали резидентами и обрели свой новый дом.

Кроме того, была отмечена спортивная инфраструктура Перми, которая также важна для молодых людей города. На сегодняшний день в столице Прикамья жители могут заниматься спортом в таких учреждениях, как многофункциональный спорткомплекс «Энергия», который на форуме «Россия – спортивная держава» в формате видеоконференцсвязи был представлен Президенту РФ Владимиру Путину, а также полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Также открыты в этом году легкоатлетический манеж «Спартак», обновлённая ледовая арена «Прикамье». Кроме того, современные спортивные зоны доступны на набережной Перми – одной из самых протяженных в России. При этом в этом году набережная как благоустроенное социокультурное пространство появилась и на правом берегу Камы в Перми – ее открыли после масштабной реконструкции. В городе реализуются и другие масштабные проекты – один из таких, уникальных для России проект «Зеленое кольцо». В рамках него создаётся единый водно-зеленый каркас города – жители и гости Пермь могут прогуляться по специально оборудованным экологическим тропам в долинах малых рек и городских лесах, и комфортно погрузиться в дикую природу практически в центре города.

Все эти локации становятся новыми точками притяжения горожан, наполняются жизнью благодаря активной событийной программе. Так, в Перми ежегодно проводится фестиваль «Выходные на набережной», который в течение всего летнего сезона каждые выходные радует гостей и жителей города различными мероприятиями. Также второй год подряд пермяки и гости города могли принять участие в масштабном фестивале «Город встреч», в ходе которого прошло 10 крупных событий по разным тематикам. Финальной точкой стала «Ночь города», которая собрала больше 86 тысяч человек. Культурная жизнь Перми насыщена и другими массовыми масштабными мероприятиями, которые уже являются брендом. Это Дягилевский фестиваль, всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок», фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest, фестиваль уличных театров «Флюгер», куда приезжают уличные театров со всей России.

Напомним, за право участия в финале боролись 17 городов России. Отбор проводился с учетом данных о существующей в городе инфраструктуре для молодежи, реализуемых проектах и программах на территории субъектов, а также информации о поддержке молодежных инициатив. Народное голосование продолжается до 20 декабря включительно, отдать свой голос могут жители, не имеющие постоянной регистрации в регионах-участниках конкурса на 1 января 2024 года. Это значит, что поддержать Пермь в конкурсе могут все жители Приволжского федерального округа, кроме Пермского края.