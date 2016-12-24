В Саранске школьников учили грамотно спасать попавших в ледяную ловушку

Как сообщает МЧС по РМ, на водоеме стадиона «Старт» в столице Мордовии сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели для школьников практическое занятие по спасению тонущего на воде.

Ребятам рассказали, какие меры предосторожности необходимо соблюдать при нахождении на льду и что следует предпринять, если человек провалился в ледяную ловушку.

Юные спасатели из школы №8 показали своим сверстникам различные способы спасения человека с помощью подручных средств, а также продемонстрировали безопасные способы передвижения по льду.