В Саранске суд рассмотрит дело виновника ДТП с тяжело пострадавшей пассажиркой

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На скамью подсудимых сядет 35-летний житель мордовской столицы, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.
В ходе следствия было установлено, что 17 июля этого года мужчина за рулем автомашины «Нива Шевроле» на автодороге под Саранском спровоцировал ДТП. На перекрестке при повороте налево в нарушение правил он не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю «ВАЗ 2110».
В результате произошедшего столкновения транспортных средств 56-летняя пассажирка «Шевроле Нива» получила тяжелые телесные повреждения.
По информации прокуратуры РМ, в настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.
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