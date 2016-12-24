В Саранске суд рассмотрит дело виновника ДТП с тяжело пострадавшей пассажиркой

На скамью подсудимых сядет 35-летний житель мордовской столицы, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

В ходе следствия было установлено, что 17 июля этого года мужчина за рулем автомашины «Нива Шевроле» на автодороге под Саранском спровоцировал ДТП. На перекрестке при повороте налево в нарушение правил он не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю «ВАЗ 2110».

В результате произошедшего столкновения транспортных средств 56-летняя пассажирка «Шевроле Нива» получила тяжелые телесные повреждения.

По информации прокуратуры РМ, в настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.