Юные жители Мордовии напишут новогодние письма бойцам на передовую

«Мы должны оправдать доверие людей»
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
В республике под эгидой Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» стартовала патриотическая акция «Напиши новогоднее письмо солдату».
К участию в акции приглашаются школьники и студенты Мордовии, которые напишут бойцам на фронт письма с теплыми словами поддержки. Мероприятие проводится уже во второй раз - в прошлом году в преддверии Нового года на передовую отправились 5 тысяч детских посланий из республики.
Письма принимаются до 25 декабря в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 113.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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