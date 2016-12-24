Юные жители Мордовии напишут новогодние письма бойцам на передовую

В республике под эгидой Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» стартовала патриотическая акция «Напиши новогоднее письмо солдату».



К участию в акции приглашаются школьники и студенты Мордовии, которые напишут бойцам на фронт письма с теплыми словами поддержки. Мероприятие проводится уже во второй раз - в прошлом году в преддверии Нового года на передовую отправились 5 тысяч детских посланий из республики.

Письма принимаются до 25 декабря в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 113.