Руководитель Мордовского заповедника ответит на вопросы жителей региона

«У вас очень крутая команда»
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12 декабря в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» директор «Заповедной Мордовии»: Мордовского заповедника им. П. Г. Смидовича и национального парка «Смольный», заслуженный эколог РМ Александр Ручин расскажет об итогах пожароопасного сезона, чем карается браконьерство в заповедном лесу, какие новые музеи и экотропы ждут гостей заповедника и национального парка.
Вопросы можно задавать под этим постом и во время эфира.
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