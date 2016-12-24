Руководитель Мордовского заповедника ответит на вопросы жителей региона

12 декабря в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» директор «Заповедной Мордовии»: Мордовского заповедника им. П. Г. Смидовича и национального парка «Смольный», заслуженный эколог РМ Александр Ручин расскажет об итогах пожароопасного сезона, чем карается браконьерство в заповедном лесу, какие новые музеи и экотропы ждут гостей заповедника и национального парка.



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