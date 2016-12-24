В Мордовии создана многоуровневая модель оказания первичной медико-санитарной помощи

В Мордовии реализуется региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». В его рамках продолжается проведение профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации населения. Поликлиники республики участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи».

В селах с численностью населения до 2 тысяч человек доступность первичной медико-санитарной помощи обеспечивают ФАПы и врачебные амбулатории, которые оснащены в соответствии с установленными стандартами. Функционируют также передвижные медицинские комплексы. Медицинские бригады выезжают в отдаленные и малонаселенные села.

Для оказания скорой медицинской помощи работает санитарная авиация. В этом году в специализированные медицинские учреждения Саранска был доставлен 61 пациент. Всего за время работы Национальной службы санитарной помощи эвакуировали 340 человек.

Кроме того, застрахованные в системе ОМС граждане информируются о правах на получение бесплатной медицинской помощи и прохождении профилактических медицинских осмотров. Пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями в индивидуальном порядке сообщается о необходимости пройти диспансеризацию.