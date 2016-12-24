Жительница Мордовии в чародейской борьбе за сожителя лишилась 112 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, 47-летняя жительница Ичалковского района республики понесла крупные финансовые потери в стремлении вернуть магическим способом своего сожителя.

В полиции потерпевшая рассказала, что у нее разладились отношения с избранником сердца и в попытках его вернуть женщина решила воспользоваться услугами ворожеи. Она нашла на сайте бесплатных объявлений нужное предложение и связалась со знахаркой.

Выслушав проблему потерпевшей, незнакомка согласилась ей помочь приворожить любимого. Любопытно, что жительнице Мордовии гарантировали аж 98% успеха в достижении намеченного результата.

Стоимость магического обряда составляла 18 тысяч рублей. Но при проведении финансовой операции женщина случайно перечислила 112 тысяч. Она попросила вернуть ошибочно переведенную сумму, однако мастерица любовных приворотов просто перестала выходить на связь.

Потерпев фиаско на любовном и финансовом фронтах, потерпевшая обратилась в полицию.