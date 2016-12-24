В Мордовии выбирают лучшие заявки регионального этапа Конкурса «Мой добрый бизнес»

9 декабря в Центре «Мой бизнес» состоялось предварительное обсуждение заявок, успешно прошедших на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В состав региональной экспертной комиссии, которая рассмотрела 26 заявок в девяти номинациях, вошли первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Александр Анохин, директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина, начальник отдела развития предпринимательской деятельности Руслан Ерзин, заместитель начальника отдела развития предпринимательской деятельности Наталья Тренькаева.

Минэкономразвития России, как организатор, проводит конкурс «Лучший социальный проект» с 2015 года. Он способствует популяризации социального предпринимательства, масштабированию лучших практик. В прошлом году принято решение дать мероприятию более подходящее название – «Мой добрый бизнес». Позже была изменена и структура номинаций, что позволило более точно выделить лучшие социальные инициативы:

- Направление «Социальное взаимодействие» предназначено для крупных компаний (численность более 100 человек, годовой оборот свыше 800 миллионов рублей), которые оказывают системную поддержку или реализуют программы сотрудничества с социально ответственным бизнесом и НКО.

- Направление «Помощь со смыслом» ориентировано на малый и средний бизнес, самозанятых и социально ориентированные НКО.

Эксперты регионального этапа оценивают только заявки трека «Помощь со смыслом», в котором представлены молодые предприниматели, мамы-предпринимательницы и представители серебряного бизнеса. Деятельность участников охватывает разнообразные направления: от трудоустройства социально уязвимых категорий граждан до работы с воспитанием детей, включая детей с особенностями, а также поддержку материнства и детства в целом. Таким образом, конкурс стал более разнообразным и доступным, отражая современный подход к социальному предпринимательству и его вкладу в развитие общества.

Имена финалистов регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес» будут объявлены 13 декабря 2024 года.