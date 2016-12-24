В Саранске мошеннический подрядчик ответил в суде за хищение денег при ремонте в мэрии

В столице Мордовии суд вынес приговор по уголовному делу индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при ремонте помещения в Администрации Саранска. Махинацию вскрыли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.

В ходе расследования было установлено, что в 2023 году в рамках государственного контракта осуществлялся текущий ремонт помещения Большого зала городской Администрации. При этом, в ходе исполнения контракта образовались нереализованные денежные средства в размере более 270 тысяч рублей.

С целью их хищения обвиняемый предоставил заказчику для оплаты выполненных работ фиктивные документы, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Директор казенного учреждения при приемке все подписал, хотя прекрасно знал, что работы выполнены с нарушениями и не в полном объеме - муниципальный чиновник очень сильно хотел получить положительную оценку своей деятельности как руководителя учреждения.

Таким образом, в результате этого мошеннического сговора бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 270 тысяч рублей. Ранее по этим обстоятельствам суд приговорил к штрафу директора казенного учреждения за служебный подлог.

По информации прокуратуры РМ, в ходе следствия предприниматель вину признал и возместил ущерб в полном объеме. По приговору он также отделался штрафом – в размере 400 тысяч рублей.