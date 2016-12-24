В Мордовии любители срубить елочку на новый год могут наткнуться на патруль

Репортер

По информации Минлесхоза РМ, в республике проводится патрулирование лесов для предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, в том числе по незаконной заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников.

Патрулирование ведется сотрудниками регионального Минлесхоза, общественными лесными инспекторами, сотрудниками МВД и представителями казачьего общества «Свято-Предтеченское».

В министерстве напоминают, что за незаконно срубленное дерево грозит административный штраф:
- на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей
- на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей
- на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

При значительном ущербе наступает и уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ.

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