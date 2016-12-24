В Мордовии нетрезвый сельчанин погиб при пожаре в своем доме

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По информации МЧС по РМ, 9 декабря в 17 часов 13 минут в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Советская в селе Татарская Тавла.
Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили в горящем доме тело хозяина. 67-летний мужчина курил в кровати. Со слов соседей, в это день он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров.
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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