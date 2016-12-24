Артём Здунов: «Наши герои поставили в приоритет защиту Родины»

Глава Мордовии Артём Здунов 9 декабря встретился с семьями Героев России, ветеранами боевых действий, представителями правоохранительных органов и патриотических организаций.

Такие встречи в День Героев Отечества стали для республики традиционными. Как подчеркнул Артём Здунов, это еще одна возможность выразить уважение героическим землякам и их семьям, передать слова благодарности от всех жителей Мордовии.

«Наши герои поставили в приоритет защиту Родины. Без нашей победы не будет мирной жизни, не будет ничего - ни производства, ни сельского хозяйства. Кто первыми понял это - пошли добровольцами, по мобилизации, подписывают контракт, показывая всем пример», - сказал Глава республики.

Многие из них отдали за Родину самое дорогое - жизнь. Память павших почтили минутой молчания.

Поддержка участников спецоперации и их семей - важнейшее общее дело. Не менее значимо передавать опыт любви к родной стране нашей молодежи. Артём Здунов призвал участников СВО чаще встречаться со школьниками, рассказывать им о том, что происходит.

Председатель региональной Ассоциации участников СВО Александр Беляйкин отметил, что за два месяца работы организации было проведено уже более 80 уроков Мужества. Он попросил Главу Мордовии помочь дооснастить республиканский центр военно-патриотического воспитания молодежи.

Участник антитеррористической операции на Северном Кавказе Виталий Ломакин рассказал о своем боевом опыте. «В наших подразделениях служили ребята разных национальностей, но все были дружны и остались верны присяге до конца. Мы победим и в этой спецоперации. Победа будет за Россией!» - сказал он.

Врач Республиканской клинической больницы № 4 Юрий Орлов рассказал о работе в Каланчаке: «Многие спрашивают: было ли страшно. На самом деле страшно другое - наблюдать со стороны, зная, что люди нуждаются в медицинской помощи».

Алена Слугина, вдова Героя РФ Григория Слугина, сейчас работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества». «Своей работой с участниками СВО и их семьями я продолжаю дело моего супруга. Вкладываю в это частицу своей души, переживаю за этих людей. Хочу поблагодарить их - они не жалеют своих жизней, показывают высшую степень любви к Отчизне», - сказала она.

Во встрече участвовали и школьники - многие из них уже определились с будущей профессией, хотят профессионально защищать Родину. Это, например, Максим Рябов из школы №24 и Игорь Брежнев из лицея №43 г. Саранска.

Участник СВО Андрей Елькин обратился к Главе республики с просьбой помочь Ассоциации участников СВО в приобретении микроавтобуса для поездок в приграничные районы.

Медицинский брат Станции скорой медицинской помощи Алексей Жмакин рассказал о своем опыте работы в период пандемии коронавируса. «Было тяжело, медики работали на износ, справимся и сейчас на СВО», - уверенно отметил он.

Председатель Совета ветеранов Росгвардии Республики Мордовия, участник антитеррористической операции на Северном Кавказе Александр Антипов выступил с инициативами по гражданско-патриотическому воспитанию.

В преддверии Дня Героев Отечества выпущен почтовый конверт с изображением Героя России Григория Слугина - уроженца Мордовии. В торжественной церемонии гашения конверта приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, директор Управления Федеральной почтовой связи РМ Анна Дудко, мама Героя России Татьяна Слугина.

Также на встрече были вручены награды.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден Ринат Судапин – участник специальной военной операции, старший специалист-эксперт военного комиссариата Рузаевского муниципального района.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества (посмертно) награжден Владимир Вятлев - участник специальной военной операции. Награда передана супруге Светлане Вятлевой.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества (посмертно) награжден Николай Чернышов – участник специальной военной операции. Награда передана матери Ольге Каминской.