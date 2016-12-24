В Мордовии средняя сумма взятки в этом году составила 28,5 тыс. рублей

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, которая была ратифицирована Россией.

Сегодня в МВД по РМ прошла пресс-конференция, в рамках которой рассматривались вопросы борьбы с коррупцией на территории региона.

Заместитель начальника отдела УЭБиПК МВД по РМ подполковник полиции Сергей Феоктистов сообщил некоторые цифры: «В результате принятых мер за текущий год сотрудниками органов внутренних дел региона выявлено 85 коррупционных преступлений, в том числе 39 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, 4 преступления, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору. Задокументировано 17 фактов взяточничества, из них 6 фактов получения взятки. Средняя сумма взятки в 2024 году составила 28,5 тыс. рублей. Выявлено более 60 лиц, совершивших преступления рассматриваемой категории. Направлены в суд уголовные дела по 54 коррупционным преступлениям, к уголовной ответственности привлечено 28 лиц».

Также в ходе комплекса мероприятий были установлены должностные лица агропромышленных холдингов региона и крупных промышленных предприятий, которые получали денежные вознаграждения в виде коммерческого подкупа от представителей коммерческих структур за лоббирование их интересов при определении поставщиков продукции. В результате задокументировано 36 фактов коммерческого подкупа, из которых 25 были совершены в крупном и особо крупном размере. Средняя сумма коммерческого подкупа составила 375 тысяч рублей, общий размер полученных незаконных денежных вознаграждений превысил 13 млн. рублей.