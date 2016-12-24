В Саранске завершился двухдневный семинар по развитию направления «HoReCa»

Заключительный день двухдневного семинара по развитию направления «HoReCa» состоялся в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности. Встреча, организованная по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поможет наладить сотрудничество между колледжем и ресторанами, сделать его более эффективным и определить потребности бизнеса, а техникуму – растить востребованные в сфере общепита кадры.

Во встрече приняли участие Министр образования Мордовии Елена Солдатова, Первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Александр Анохин, руководитель Центра поддержки предпринимательства РМ Ольга Иванова, директор Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Быстров, представители организаций общественного питания и студенты техникума.

В роли ведущего выступил федеральный гость - президент Общественной организации социально-культурного развития «Сила страны», член Федеральной комиссии комитета по наставничеству «Опора России» Владимир Васьков.

«Популярность образования в техникуме растёт. В этом году мы впервые за несколько лет укомплектовали группы первокурсниками на 100 процентов, куда поступило 140 человек, - взяла приветственное слово Елена Солдатова. - Сейчас практически все ребята, которые учатся на 3 и 4 курсах, официально работают».

Представители региональной власти и руководство техникума обсудили с бизнесом возможности по популяризации направления «HoReCa», решение проблемы с нехваткой квалифицированных кадров для точек общепита, переквалификации кадров. Бизнес получил ответы на острые вопросы и разъяснение по их решению от руководства Министерств.

«На сегодняшний день в Мордовии уже зарегистрировано 543 такие организации, увеличивается и спрос на квалифицированные кадры. Решать этот вопрос — наша совместная задача, - отметил Александр Анохин. - Выполняя послание Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова, мы организовываем такие встречи ежегодно, проводим обучения, мастер-классы и семинары, делаем акцент на развитии туризма. Понимая, что о Мордовии узнают, к нам приезжают. Большая заслуга в этом и у прошедшей выставки-форума «Россия».

В данном направлении отмечена и помощь предпринимательству центра «Мой бизнес». В этом году малый и средний бизнес получил более 60 млн. льготных кредитов, более 30 млн. поручительств от Гарантийного фонда Мордовии. Оказываются и многочисленные нефинансовые меры поддержки.

По завершению круглого стола прошла ознакомительная экскурсия по техникуму, где бизнесу представили возможности учебного заведения, новейшее оборудование для квалифицированного обучения.